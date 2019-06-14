Başkan Arı, YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS ile ilgili Nevşehir Belediyesi tarafından bir dizi önlemler alındığını belirtti. Sınava girecek olan adayların dikkat dağınıklığı yaşamaması için sınav bölgelerine yakın alanlarda yapılan inşaat çalışmalarının sınav bitimine kadar durdurulacağı belirtilen Arı, okul çevrelerindeki gürültü kirliğine karşı da Zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştıracaklarını kaydetti.

Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dileyen Arı: “Önlerinde önemli bir basamak olan üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Çalışan, azimle dört yılını bunun için harcayan gençlerimizin Allah’ın izniyle bu sınavı hakkıyla geçeceğinden hiç şüphem yok. Adayların sınavda bulundukları sürece okul çevrelerinde seyyar satıcıların ses ve gürültü yapmalarına izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından sürekli denetimler gerçekleştirilerek ve öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sınav sürelerini geçirmeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızdan da öğrencilerin rahat bir ortamda sınav geçirebilmeleri için duyarlı olmalarını istiyoruz.” dedi.