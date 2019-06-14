Sınava girecek olan tüm adaylara başarılar dileyen Arı: “Önlerinde önemli bir basamak olan üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Çalışan, azimle dört yılını bunun için harcayan gençlerimizin Allah’ın izniyle bu sınavı hakkıyla geçeceğinden hiç şüphem yok. Adayların sınavda bulundukları sürece okul çevrelerinde seyyar satıcıların ses ve gürültü yapmalarına izin verilmeyecek. Belediye ekipleri tarafından sürekli denetimler gerçekleştirilerek ve öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sınav sürelerini geçirmeleri sağlanacak. Vatandaşlarımızdan da öğrencilerin rahat bir ortamda sınav geçirebilmeleri için duyarlı olmalarını istiyoruz.” dedi.
Başkan Arı, YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, üniversiteye giriş için hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonuna katılan öğrencilere başarı diledi.
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