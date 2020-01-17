Başkan Arı İşyeri Açılışına Katıldı

Başkan Arı, Cuma Namazı sonrasında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde bulunan 50. Yıl Parkı içerisindeki Dağ Evi Kafe için düzenlenen açılış törenine katıldı. Yapılan dua ile birlikte açılış kurdelesini kesen Arı, işletme sahiplerine hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Başkan Arı, açılış töreninin ardından mahalle sakinleri ile bir süre sohbet etti.