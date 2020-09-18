Bahçeşehir Koleji’ne TSE’den ‘’Okulum Temiz Belgesi’’

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ‘’Okulum Temiz Belgesi’’ olarak TSE’nin belirlediği ‘’ Eğitim Kurumlarında Hijyen Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’’nda yer alan kriterleri yerine getirdiğini tescilledi.

TSE Belgesi almanın haklı gururunu yaşayan ve gerçek anlamda ‘’temiz okul’’ olmanın kıvancını duyan okulumuz, bu süreçte ve her zaman aynı yolu izlemeye kararlıdır.

Unutmayın bu süreci beraber atlatacağız…