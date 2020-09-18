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Bahçeşehir Koleji’ne TSE’den ‘’Okulum Temiz Belgesi’’
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ‘’Okulum Temiz Belgesi’’ olarak TSE’nin belirlediği ‘’ Eğitim Kurumlarında Hijyen Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’’nda yer alan kriterleri yerine getirdiğini tescilledi.
Nevşehir 18.09.2020, 16:20
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü ‘’Okulum Temiz Belgesi’’ olarak TSE’nin belirlediği ‘’ Eğitim Kurumlarında Hijyen Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’’nda yer alan kriterleri yerine getirdiğini tescilledi.
Unutmayın bu süreci beraber atlatacağız…