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Bahçeşehir Koleji’nde Yaz Okulu Coşkuyla Başladı
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü yaz okulu 1. dönemi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.
Nevşehir 05.07.2021, 13:59
Nevşehir’deki 5-14 yaşa arası tüm gençlere yönelik yaz okulu açan Bahçeşehir Koleji ile bu yaz hem verimli hem keyifli geçecek.
Yüzme, basketbol, voleybol, okçuluk, müzik, görsel sanatlar, İngilizce, robotik kodlama, badminton ve eğitsel oyunlar branşları ile çocuklarımızın özlediği aktiviteleri yaz okulumuz ile hayata geçiriyoruz.
Siz de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersiniz?