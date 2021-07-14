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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Colibri UAV İHA Takımı İlk Uçuşu Gerçekleştirdi

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Colibri UAV İHA takımı ilk uçuşu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Nevşehir 14.07.2021, 15:58
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Colibri UAV İHA Takımı İlk Uçuşu Gerçekleştirdi

Kavramsal raporda Türkiye 2. si olan Colibri UAV İHA takımı Teknofest için tasarladıkları insansız hava aracının ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 13 Eylül’de düzenlenecek olan yarışmaya hazır olduklarını gösteren öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Hayal ettiklerine ulaşabilmen için seni de Bahçeşehirli olmaya bekliyoruz!

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