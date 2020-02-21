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Avanos’ta kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı
Avanos’ta bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı.
Nevşehir 21.02.2020, 09:54
Avanos’ta bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri tarafından kaçak içki üretimi yapan şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs ifadesinde tüm maddelerin kendisine ait olduğunu ve el yapımı alkolü kendisi için yaptığını para karşılığında satış yapmadığını söylemesinin ardından şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi.