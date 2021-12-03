Atık kitap toplama projesine tablet hediyesi

NEVŞEHİR(MHA) Gülşehir Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi tarafından sürdürülen, proje sonunda en çok atık kitap getiren öğrenciye tablet hediye edilecek olan geri dönüşüm projesine, Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak öğrenciye verilecek olan tableti hediye ederek destek olundu.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman Develi, Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Mehmet Uçar ve Yüksekokul Sekreteri Sayım Çay, Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek, Okul Müdürü Ahmet Doğan ve proje yürütücüsü Müdür Yardımcısı Ali Doğan’a projede verilmek üzere tableti takdim ettiler.

Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman Develi, "Günümüzde giderek artan çevre sorunlarına duyarlı, çevre ve doğaya saygılı gençler yetiştirmek hususunda yürüttüğünüz bu örnek projenize destek olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Okul müdürü Ahmet Doğan, ziyaretten ve projeye verilen destekten ötürü Erdem Selman Develi’ye okul ve öğrencileri adına teşekkür etti.