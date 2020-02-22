“Allah kabul eylesin” ziyaretleri sürüyor

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve Birlik Başkan Vekili Cengiz Taşhan’da ziyaretlerinde Allah kabul eylesin temennisinde bulundular.

Başkan Pınarbaşı ve Taşhan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gazeteci Ali Çamur, “Bu işler sadece para pul değil, niyet meselesi. Allah o kutsal mekanları görmeyi herkese nasip etsin” dedi.

Teşekkürler ….

Umre dönüşü ziyarette bulunan; MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Simtel Matbaası Ortaklarından Tevfik Ekici, Nevşehir Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Zafer Ertosun, İHA Nevşehir Muhabiri Coşkun Sağlamdin, Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, FİB Haber’den Fikret Çapacı ve İbrahim Uysal, AA Nevşehir Muhabiri Behçet Alkan, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Türk Haber-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Ercüment Tunç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Hakkı Aydoğan, Eski gazetecilerden Yasin Güleç’e de ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Gazeteci Ali Çamur ziyaretçilerine 15 gün süren umre esnasındaki izlenimlerini de anlattı.