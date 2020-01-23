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AK Parti`de Devir Teslimi Cuma Günü Yapılacak

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezince Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine atanan Oğuz Kahraman,

Nevşehir 23.01.2020, 15:48
AK Parti`de Devir Teslimi Cuma Günü Yapılacak
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Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezince Ürgüp İlçe Başkanlığı görevine atanan Oğuz Kahraman, yarın (Cuma günü) öğleden sonra saat 14:30'da AK Parti İlçe Başkanlığında yapılacak devir-teslim töreninde görevi eski İlçe Başkanı Ali Özer’den devralacak.


AK Parti Ürgüp İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada devir-teslim törenine tüm Ürgüp halkı davet edildi.

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