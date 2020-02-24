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AK Parti Milletvekili Menekşe, “Nevşehir’de SGK teşvik süresi 1 yıl uzatıldı”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İmzasiyla Nevşehir’de Sgk Teşvik Süresi 1 Yıl Daha Uzatıldı.
Nevşehir 24.02.2020, 09:44
AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete’de Nevşehir’imizde de uygulanan ilave 6 puanlık SGK prim teşviki 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. Yatırımcılarımıza ve işletmecilerimize hayırlı olsun” sözlerini paylaştı.