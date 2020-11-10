AK Parti İl Başkanı Yanar’dan 10 Kasım Mesajı

Yanar, Atatürk'ün vefatının 82. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelerde bulundu: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i, ebediyete irtihalinin 82. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal, üstün askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Atatürk, önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasının ardından Cumhuriyeti kurduğunu, daha sonra istikbal mücadelesine de önderlik ederek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret gösterdi. Bu şuurla bugün bizler, istiklal ruhuna ve kurtuluş felsefesine sıkı sıkı sarılarak, Cumhuriyetimizin ideallerini ve hedeflerini, aziz milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aynı heyecanla, azimle çalışmaktayız. Türkiye bugün bölgesinde yıldızı parlayan, örnek gösterilen bir konuma yükselmiştir. Dünya'da mazlumların umudu olan Türkiye, ideal ve ilke ile yoluna devam etmektedir. Bu düşüncelerle, vefatının 82. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi tekrar şükranla ve rahmetle anıyorum."