AK Parti İl Başkanı Yanar, 23 Nisan Bayramını Kutladı

Millî iradenin egemen kılındığı ve yarınlarımızın güvencesi en değerli varlıklarımıza çocuklarımıza eşsiz bir armağandır” dedi.

TBMM'nin açılışının 99'uncu yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti İl Başkanı Yanar; “Millî ve manevi değerlerine bağlı, üreten, paylaşan her nesil ülkemizi her alanda daha ileriye götürecektir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun milli tarihimizin en parlak sayfalarından biri olduğunu belirten İl Başkanı Yanar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışı ve dolayısıyla halkın yönetime tam anlamıyla hâkim olmasının ilk günü olması nedeniyle ‘Ulusal Egemenlik` açısından da önemli bir anlam taşır. Türk milletinin gönlünde, bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yere sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda yurtdışındaki temsilciliklerimizde ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birlik ve beraberliğimizin kenetlenmiş ifadesidir. Bu bayram vesilesiyle dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelleri atılmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde tüm çocuklarımızın. milletimizin ve Nevşehirli hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”