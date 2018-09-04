Açıkgöz, "Gümüşkent Kültür Merkezimiz Hayırlı Olsun"

Açıkgöz, “Nevşehir İl Özel İdaremizin katkılarıyla yapımı tamamlanan Gülşehir/ Gümüşkent Kültür Merkezimizin açılışını Nevşehir Valimiz İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Gülşehir İlçe Başkanımız Fatih ÇİFTÇİ ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik, emeği geçenlere teşekkür ediyorum; Gümüşkent’imize hayırlı olsun. 16 yıldır AK Parti olarak yerleşim yerlerimize kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapılabileceği mekânlar kazandırmaya devam ediyoruz. Toplumumuzun öz değerlerini, köylerimizde geleneksel olarak kuşaktan kuşağa aktarabileceğimiz kültür merkezlerimizle yaşatmaya devam edeceğiz. Medeniyetlerin beşiği Nevşehir’imizin tüm köylerine, beldelerine, ilçelerine gece gündüz demeden hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kadim geleneğimizi her yönüyle canlı tutmaya gayret gösteriyoruz. Bizim medeniyetimiz; sevgi, saygı, hoşgörü ve gelenek üzerine kurulu, köklü bir medeniyettir. Çocuklarımızın mutlu ve huzurlu yarınları için milletimizle el ele gönül gönüle kutlu yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bizler çalışacağız, üreteceğiz; milletimiz kazanacak.” dedi.

Ziyaret, köy halkıyla hatıra fotoğrafı çekimi ardından son buldu.