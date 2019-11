Açıkgöz, “Güçlü Türkiye’nin başkahramanları, öğretmenlerimizdir”

Fen ve sosyal bilimlerin yanında vatan sevdasını da bizlere, aziz milletimize aşılayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz gecesi meydanları hainlere bırakmayan öğretmenlerimize, yetiştirdikleri öğrencilerimize selam olsun.

İlmin yanında, yerli ve millî değerlerimizle yetişen evlatlarımız güçlü Türkiye’nin mimarları olacaktır.

Her şartta ve her imkânda fedakârca emek veren öğretmenlerimiz en büyük övgüye layıktırlar. Türkiye, gelecekteki hedeflerine kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerimizle ulaşacaktır.

Bizlerin ve güçlü Türkiye’nin en büyük mirasçısı olan ‘Asım’ ın Nesli’, bilgili, donanımlı, eğitimli, ihlaslı, geleceğe yön veren ve geleceğe güvenle yürüyen bir nesildir. Genç neslimizin en modern ve en iyi eğitim imkânlarına kavuşması için ülkemizin her köşesinde 17 yıldır en büyük yatırımı eğitime, milletimizin geleceği çocuklarımıza yaptık. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır.

Yeni Türkiye’nin başkahramanları millî ve yerli değerlerimize sahip siz kıymetli öğretmenlerimizsiniz. Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi M. Kemal’e “Başöğretmenlik” unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan eli öpülesi siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

Görevi başında şehadete ulaşan şehit öğretmenlerimizi, ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Görevini üstün fedakârlıkla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, ne yapsak da haklarını ödeyemeyeceğimizi bilmenizi istiyorum.

Saygılarımla…

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divan Üyesi

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı