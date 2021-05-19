Açıkgöz'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Mesajı

“Gelenekten Geleceğe İlk Adımın 102. Yılı Kutlu Olsun”

19 Mayıs 1919’da büyük bir kararlılıkla 102 yıl önce Samsun’da atılan bu adım, muasır medeniyetlerin üstünde çalışma azim ve sorumluluğunu “Asım’ın Nesli” olarak gençlerimize onurlu bir emanet olarak bırakıldı. Gençlerimiz de bu kutlu yürüyüşlerine emin adımlarla devam ediyor. Yerli ve milli değerlerimizle bezenen gençlerimiz bugün yerli savunma sanayimizin tasarlanmasından, projelendirmesine ve seri üretimine kadar emek harcayarak ülkemize katkı sağlıyor. Her biri ayrı değerimiz olan tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz.

“Gelecek, Gençlerimizle Gelecek!”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının başlattığı gelenekten geleceğe bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin destansı gayretiyle özgürlüğümüzü ilelebet kutsal vatanımızda hâkim kıldı. Gelecek, gençlerimizle gelecek! Siz gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz. Sizler de milli ve manevi değerlerimize sahip, çalışkan, vatanını, milletini seven bu ülkenin yarınları olarak; daha çok çalışmalı ve ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet dalgalandırmalısınız. Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2021 yılının “Hacı Bektaş-ı Veli Yılı” ilan edilmesine vesile olan ebediyete irtihalinin 750. yılında Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin öğretisinden hareketle ‘bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte büyük Türkiye olalım’ diyerek gelenekten geleceğe siz gençlerimizi de miras bırakıyoruz.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’da, Kudüs’te, mahzun coğrafyalarda zulüm gören kardeşlerimizin de aynı ruh ve aynı inançla yanlarındayız. Dünyanın neresinde olursa olsun zulmü asla alkışlamayız, zalimi de asla sevmeyiz.

Salgınla mücadele en ön safta yer alan başta sağlık çalışanlarımızdan ve görev alan tüm kamu görevlilerimizden Allah, razı olsun. Tedbiri elden bırakmayarak hem kendi sağlığımızı hem de toplumsal sağlığı korumanın hepimizin görevi olduğunu unutmayalım. Mümkün olduğunca evde kalarak, üreterek, okuyarak, kendini geliştirerek bu zorlu sürecin kahramanı gençlerimize; salgınla mücadeledeki sabırları ve destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yıl da 19 Mayıs saat 19.19’da tüm coşkumuzla İstiklal Marşı’mızı evlerimizden, balkonlarımızdan, bütün stadyumlarımızdan hep birlikte aziz vatanımızda gururla söyleyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Tüm gençlerimizi, aziz vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.

Ecz. Mustafa AÇIKGÖZ

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi





