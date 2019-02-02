Açıkgöz, "31 Mart'ta Milletimiz Kazanacak"

2 Şubat 2019 Cumartesi günü Nevşehir Belediyespor ile moral kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe eşliğindeki AK kadrolar; takımdaki birlik, beraberlik ve kazanma isteğinden son derece memnun kaldılar. Buradaki ziyaret yarınki Erzin Belediyespor maçında galibiyet sözü alınarak son buldu.

Seçim çalışmalarına Ürgüp’te esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle devam eden Açıkgöz sosyal medya paylaşımlarında, “Ürgüp’teyiz. Hemşerilerimiz her zamanki gibi AK PARTİ kararını vermiş. Esnafımız, ‘Biz, reaksiyonumuzu göstereceğiz. Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızla değişmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn @RT_Erdogan liderliğinde AK kadrolarımıza destek vereceğiz. Üzerimize düşeni yapacağız. Millletimiz kazanacak.’ diyen esnaf ziyaretini paylaştı. Ziyaretlerine AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Ali Özer, AK PARTİ Ürgüp Belediye Başkan adayı Mehmet AKTÜRK ve teşkilat mensuplarıyla devam eden Açıkgöz, vatandaşların AK

kadrolara duyduğu teveccühteki memnuniyetini dile getiren açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, “Ürgüp, Belediye Başkan adayımız, evladı Mehmet Aktürk’ü, AK kadroları bağrına basıyor. Milletimizin teveccühü görmek bizleri mutlu ediyor. Hedefimiz tüm fertleri ile ilçelerimizde, Ürgüp’te, Nevşehir’de önce milletimizin gönlünü kazanmak ardından sandıkta oyunu almaktır. #GönülBelediyeciliği hedefiyle çıktığımız kutlu yolda en büyük destekçimiz milletimizin teveccühüne talibiz. Ürgüp, Belediye Başkan adayımız Ecz. Mehmet Aktürk ile 31 Mart’ta da yürümeye devam edecek. AK kadrolarla yine Ürgüp’ümüz kazanacak, milletimiz

kazanacak #MemleketİşiGönülİşi” dedi. Nevşehir’de bir dizi ziyaretlerde bulunan Ürgüp’teki seçim çalışmalarına katılan AK Parti Mardin Milletvekili, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Şehmus Dinçel’e de destekleri için teşekkür eden Açıkgöz, “Kadim dostumuz, dava arkadaşımız, Sayın Şeyhmus Dinçel

Vekilimize hoş geldiniz diyerek, destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. AK Parti, milletimizin partisidir. Her zaman söylediğimiz gibi sandıktan 16 yıldır kazanan milletimiz oluyor. İnşallah 31 Mart akşamı da yine milletimizin zaferini hep birlikte kutlayacağız. Ürgüp’ümüz, Nevşehir’imiz, Türkiye’miz kazanacak.” dedi.