80. Yıl Bulvarı’nda Ağaçlandırma ve Bitkilendirme Çalışmaları Sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı’nda başlatılan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Bulvardaki eski içme suyu hatlarını yenileyerek yağmur suyu hatları oluşturan Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bölgeyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturdu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise 80. Yıl Bulvarı’nın yaya kaldırımları yenilenerek sıcak asfalt serimi yapıldı.

Çalışmalarla birlikte adeta bulvarın çehresini değiştiren Nevşehir Belediyesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarını da sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar sırasında yaya kaldırımlarında kalan ve başka bölgelere nakledilen ağaçların yerine bulvar boyunca 600 adet süs eriği, süs kirazı ve leylandi dikimi gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri ayrıca 25 bin yoğun kokulu meyland gülünde dikimini yaptığı bulvara eskisinden daha yeşil bir görünüm kazandıracak.