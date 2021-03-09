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8 Mart Dünya Kadınlar Gününde İlk Kez Balona Bindiler
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Nevşehir 09.03.2021, 14:35
Devletimizin farklı kurumlarından sosyal ve ekonomik destek hizmeti alan ve çeşitli kesimlerden oluşan 10 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bu sabah ilk kez sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'yı gökyüzünden izledi.
Sepetine ‘Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun’ yazılı pankart asılan balonlarla Kapadokya’yı gökyüzünden izleyen kadınlar daha sonra Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Topuzluhan tesislerinde Vali İnci Sezer Becel ile kahvaltıda bir araya geldi.
Vali İnci Sezer Becel kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak bir süre kendileriyle sohbet etti.