3. Uluslararası Kapadokya Kültürel İmece Festivali 11-13 Ekim’de

NEVŞEHİR(MHA) Festival, unutulmuş ve unutulmakta olan İmece geleneğini bilimin, sanatın, kültürün ve tarihin harmanlandığı etkinliğe üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. “İmece ruhunu” imece ortaklarımızla bölgemizde yeniden canlandırmayı hedefliyor. İmece Festivalinin bu yılki konuk Belediyesi Kırşehir Belediyesi.

Kırşehir Belediyesi Davul Zurna Ekibi ve Abdallar Topluluğu Kapadokya’da ilk kez ve festivalin açılışında gösteri sunacak.

Nevşehir Valiliği ve Ürgüp Kaymakamlığının desteklediği İMECE Festivali, bölge belediyeleri ve üniversitelerinin yanı sıra, kültürel merkezlerle işbirliği içinde, Anadolu’nun geleneksel İMECE ruhunu, kültürel alanda hayata geçirmeyi hedeflemekte.

İMECE Festivali, sanatçıları, birlikte keşfetme, çalışma ve üretmeye teşvik etmesi açısından önem taşıyor. İMECE Kültür Festivali, 11 Ekim’de saat 10.00’da Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın katılımıyla bir kültür ve turizm hazinesi olan Mustafapaşa Köyü’ndeki “Kapadokya Sanat Sokağı”nın açılış töreni ile başlayacak. Açılışı takiben, Konuk Belediye olarak katılan Kırşehir Belediyesi Davul Zurna Ekibi ve Abdallar Topluluğu unutulmaz bir gösteri sunacak. Festivale ruhunu veren “imece” anlayışı ile halk müziğimiz ve geleneklerimiz Mustafapaşa köyünün sokaklarında tekrar hayat bulacak.

Festival programında, Kapadokya Üniversitesi Şakir Paşa Medresesi sergi salonunda 58 sanatçı ve ressamın katılımıyla gerçekleşecek olan “Kültürel İmece Karma Sergisi” açılacak. Festivalin Karma Resim Sergisi bölümünün sanatçı küratörlüğünü üstlenen gazeteci ve sanat küratörü Esma Bayraktar, Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurtdışından katılan 58 ressam ve sanatçı ile imece ruhunu aktararak festivale hazırlanmalarını sağladı.

Aralarında Üniversitelerde Rektörlük yapmış, okullarda Resim bölümlerini açmış kariyeri yüksek sanatçılar, Atölye sahibi ve ressam yetiştiren hocaların da bulunduğu 58 ressam ve sanatçı tam da imece ruhuyla açılacak olan karma sergide eserlerini sunacaklar. Ayrıca Kapadokya’nın incisi Mustafapaşa köyünde el izlerini bırakmak amacıyla varillere ve duvarlara resim yaparak imzalarını atacaklar. Kırşehir’den Halk Müziği sanatçısı Ali Akbulut Kapadokya Üniversitesi Oktay Sinanoğlu Salonunda “Hikayeleri ile Türküler” adlı müzik dinletisi ve sunum gerçekleştirecek. 12 Ekim’de Sokak Boyama etkinlikleri kapsamında Kapadokya Üniversitesi Meydanı ve Yerleşke alanı içinde bulunan duvarları ve varilleri Kuratör Esma Bayraktar ve katılımcı 58 ressam ve sanatçı boyayacak. Ayrıca Kapadokya Üniversitesi’nin değerli katkılarıyla “Bilgi İmecesi” konulu konferans düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın açılış konuşması ile başlayacak konferansa, Yazar, Eğitmen, Ressam Bilge Öztoplu, Akademisyen, Emekli Öğretim Üyesi Leyla Kaplan ve Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi, Ressam Öznur Aksoy katılacak.

Festival kapsamında, sanatçılar, ayrıca, bölgenin yerel kültür ve sanatını tanıma ve bölge belediyelerinin desteğiyle düzenlenen kültürel gezilere katılarak, Kapadokya’nın tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetme ve Kapadokya’dan ilham alma fırsatını da yakalayacaktır. İMECE Festivali, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ortahisar Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, Kırşehir Belediyesi Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Mustafapaşa Köyü Muhtarlığı, Güray Müze, Bilekli Matbaacılık, Old Greek House Butik Otel, Uçhisar Karlık Evi Butik Otel, Saruhan Kervansarayı, Büyük Sinasos Konak Butik Otel, Demisos Hotel, Osiana Hotel’in değerli destek ve işbirlikleriyle gerçekleştirilmekte.