Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Nevşehir'de 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 1 Temmuz 2022 tarihli haberimizde

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Nevşehir'de 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 3 Şubat 2022 tarihli haberimizde

Hava sıcaklığının Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, hafta ortasından itibaren iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/