Churchill (Çörcil) İçecek Tarifi İçin Malzemeler
Churchill (Çörcil) İçecek Tarifi İçin Malzemeler
- 1 adet sade maden suyu
- 1 adet limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz (ölçüyü zevkinize göre ayarlayın)
- Öncelikle limonumuzu sıkıyoruz.
- İçeceği hazırlayacağımız bardağa koyuyoruz.
- Üzerine 1/2 çay kaşığı kadar tuz katıyoruz.
- Tuz tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz.
- Sodamızı yavaş yavaş ilave ediyoruz.
Hepsi bu.
Afiyet olsun….
Malzemeleri biranda buluşturmayın.
Tepkime yaptığı için kabarır ve taşar.
Bu yüzden olabildiğince uzun bardakta ve yavaş yavaş ekleyin.
Soğuk için.
Limon dilimleri yada taze nane yapraklarıda ileve edebilirsiniz.
Afiyet olsun