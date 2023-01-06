Ev dekorasyonun en önemli adımlarından biri mutfak dizaynı. Evlerimizde en çok zaman geçirdiğimiz alanlardan biri olan mutfaklarımızın hem bizim konforumuzu sağlaması hem de dekoratif açıdan zevkimize hitap etmesi son derece önemli.

Bu noktada yüzey kaplamada seçeceğiniz seramik modellerinden mobilyalara kadar her adımı ayrıntılı planlamalısınız. Örneğin küçük bir mutfağa sahipseniz kare seramik modellerine yönelirken daha geniş bir alana sahipseniz büyük ve dikdörtgen modelleri tercih edebilirsiniz. Mutfakta kullanacağınız masa ve sandalye gibi mobilyaları da bu doğrultuda seçerek güzel bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Mutfak Dekorasyonunda Seramik Seçiminin Önemi

Şüphesiz bir mutfağı gösteren en önemli unsurlardan biri tezgah arası ve yerde kullanılan seramiklerdir. Bu nedenle mutfak dekorasyonuna ortamın atmosferini bir anda değiştirecek kadar büyük bir etkiye sahip olan seramiklerin seçimi ile başlanmalıdır. Yapacağınız tercihe göre mutfak dolabı, masa, sandalye gibi farklı mobilya ve aksesuarlar ile bütüncül bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Mutfaklarda kullanılacak seramikleri seçerken dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var. Bunların başında elbette alanın boyutu gelmekte. Eğer küçük bir mutfağa sahipseniz kare seramik modelleri size daha çok hitap edebilir. Bunun yanı sıra yine küçük mutfaklarda açık renklerin kullanılması son derece önemlidir. Böylelikle ortamın daha ferah görünmesini sağlayabilirsiniz. Modası asla geçmeyen beyaz ya da krem seramik modellerine yönelebilirsiniz. Tabi dikkat etmeniz gerekenler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Mutfağın ıslak zemin olduğunu göz önünde bulundurarak yer döşemesinde kaymaz seramik modellerini kullanmanız hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Tezgah arasında ise gönlünüzce tercih yapabilirsiniz ancak parlak seramik modellerinin bu alanda daha çok kullanıldığını hatırlatmamızda fayda var.

Mutfaklarımız temizliğin ve hijyenin en çok önem arz ettiği alanların başında geliyor. Kuşkusuz hepimiz pırıl pırıl bir mutfakta yemek yapmayı ve ailemizle keyifli yemekler yemeyi isteriz. Zaten bu alanda seramiğin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri temizlik açısından kullanıcılarına sağladığı avantajlar. Bunun yanı sıra antibakteriyel özelliğe sahip olan seramikleri tercih ederek bu konforu daha da artırabilirsiniz. Ayrıca çok kolay kirlenen derz dolgusunu da sık sık yoğun kimyasal maddeler içermeyen ürünlerle temizlemenizi ve zamanı geldiğinde yenilemenizi tavsiye ederiz. Bu hem mutfağınızın hem hoş hem de temiz görünmesi noktasında son derece önemlidir diyebiliriz.

Mutfak Dekorasyonunda Mobilya Seçimi

Mutfaklarımız belki de evde günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz alanlar. Bu nedenle dizaynı da son derece önemli. Haliyle mutfaklarımız için mobilya seçiminde özenli olmamız gerekiyor. Günümüzde genellikle evin en küçük alanlarından biri mutfaklarımız oluyor. Dolayısıyla çok fazla ve işlevsiz mobilyanın mutfağa doldurulması da kullanışsız bir alanın ortaya çıkmasına neden oluyor. Eğer sizin de küçük bir mutfağınız varsa portatif masa ve sandalyelere hatta günümüzde son derece trend olan bar taburelerine yönelebilirsiniz. Bu doğrultuda mutfak dolaplarının da büyük bir öneme sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Alanın milimetrik olarak doğru değerlendirilmesi hayatınızı inanılmaz kolaylaştıracaktır. Örneğin buzdolabı ve duvar arasında kalan boşluğa sürgülü şık bir baharatlık dolabı yaptırabilirsiniz ya da eğer kombiniz mutfakta ise kötü görüntüyü kapatmak için yaptıracağınız dolabı bir depolama alanına çevirebilirsiniz.

Ortamın Atmosferini Aksesuarlar ile Değiştirin

Neresi olursa olsun bir ortamı gösteren kesinlikle şık aksesuarlardır. Bu nedenle mutfağınızı dekore ederken kendi tarzınıza hitap eden aksesuarları mutlaka kullanmanızı öneririz. Bazı ürünleri ise sadece aksesuar olarak değerlendirmek yerine işlevsel hale getirebilirsiniz. Tezgah üstüne yerleştirebileceğiniz şık raflar, havluluklar ya da belki bir bulaşıklık bile mutfağınızda aksesuar olarak değerlendirilebilecek kadar hoş bir etkiye sahip olabilir. Yine yeşil bitkiler ile mutfağınızın sıkıcı görüntüsüne biraz hareket katabilirsiniz.

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