Ankara TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu. Ayaş, Bala, Çamlıdere, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Sincan, Nallıhan, Haymana, Şereflikoçhisar ilçelerinde gerçekleştirilecek. İşte kura çekim tarihleri...
ANKARA GÖLBAŞI GERDER 1545/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-1545 -02.01.2023-SAAT 10:00 MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜR MERKEZİ KONFERANS SALONU
ANKARA ETİMESGUT BALLIKUYUMCU 3800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-3800-3-4.01.2023-SAAT 10:00-RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU
ANKARA SİNCAN SARAYCIK 1626/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-1626-05.01.2023-SAAT 10:00-RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU
ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK 4800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-4800-6-7-8 .01.2023-SAAT 10:00-RÜSTEM ALTUNBAŞ KONFERANS SALONU
ANKARA MAMAK 3645/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-3645-9-10 .01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA KAHRAMANKAZAN 800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-800-11.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA KIZILCAHAMAM 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-63-11.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA POLATLI 700/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-700-11.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA AYAŞ 4. ETAP 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-300-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA BALA 3. ETAP 160/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-160-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA BEYPAZARI 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-150-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA ÇAMLIDERE 2. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-100-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA EVREN 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-150-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA HAYMANA 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-200-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA NALLIHAN ÇAYIRHAN 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-100-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 311/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ-311-12.01.2023-SAAT 10:00-NECMETTİN ERBAKAN KONGRE MERKEZİ