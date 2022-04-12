Bitkilerin temel fizyolojik yaşam olayları üzerine en etkili iklim faktörü sıcaklıktır. Bahçe bitkilerinin gelişebilme sıcaklıkları yaklaşık olarak 5-36 0C'dir.

Meyve Yetiştirciliğinde Don Zararı ve Korunma Yolları

Bitkilerin temel fizyolojik yaşam olayları üzerine en etkili iklim faktörü sıcaklıktır. Bahçe bitkilerinin gelişebilme sıcaklıkları yaklaşık olarak 5-36 0C'dir.Düşük sıcaklıkların bitkilere olumsuz etkisi don zararı şeklinde ortaya çıkmaktadır.Don zararı ise suyun donma sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda oluşur ve bütün bitkilerde zarar yapar.

Don zararı, oluştuğu döneme kış soğukları,ilkbahar geç donları,sonbahar erken donları olarak üçe ayrılır.

Kış süresince dinlenme halinde bulunan meyve ağaçlarında kış soğukları nedeni ile sıcaklığın çok düşük sıcaklıklarda seyretmesi tür ve çeşide bağlı olarak farklı derecelerde öncelikle çiçek tomurcuklarından başlayarak hasara sebep olabilmektedir. Gövde ve ana dallar oldukça düşük sıcaklıklara dayanabilmektedir. Genç dallar ve çiçek tomurcukları daha yüksek sıcaklıklarda zarar görmektedir. Elmada gövde ve ana dallar -35,-40 oC,

Kirazda -30,-40 oC, Erikde -20, -25 oC ye kadar dayanabilmektedirler.

İlkbahar geç donları iç bölgeler ile İlimiz gibi geçit yörelerinde zaman zaman zarar oluşturmaktadır.

Tomurcukların düşük sıcaklıklara en hassas oldukları dönem tomurcuk patlaması dönemidir. Elma ve Kirazın değişik ilkbahar gelişme dönemlerinde dayanabildikleri minimum sıcaklık değerleri şöyledir:

Sonbahar erken donları ise meyve bahçelerinde henüz tam olgunlaşmamış ürüne ve sürgünlere zarar verebilmektedir. Don zararından korunmak için alınması gereken tedbirleri aktif ve pasif tedbirler olarak iki grupta değerlendirmek mümkündür.Yapılan tarım şekli, bitkinin özelliği ve çiftçinin imkanları dikkate alınarak bir veya birkaç metot bir arada uygulanmak suretiyle don zararı önlenebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta doğru ve en etkili metodun seçilerek uygulamanın tam olarak yapılmasıdır.

1- PASİF YÖNTEMLER

Yer seçimi: Bu konuda don boşlukları veya don çukurlarına dikkat edilmelidir.Herhangi bir yükseklikte meydana gelebilen don boşlukları, genellikle doğal veya yapay olarak oluşmuş şiddetli rüzgarlardan korunan ve içine soğuk hava hareketi olmayan, küçük vadiler (oluklar) veya alçak basınç merkezleridir. Bu don bölgeleri özellikle don zararlarına açıktır ve bu bölgelerde zirai faaliyet yapılmamalıdır. Bitki İdaresi: Bitkilerin en fazla hava akımına imkan verecek şekilde dikiminin yapılması bu konuda alınabilecek tedbirlerden en ekonomik ve en uygulanabilir olanıdır. Bitki seçimi ve üretimi: Dona karşı hassas olan meyve çeşitleri yerine,dirençli olanların üretilmesi don tehlikesini azaltacaktır.Elma yetiştiriciliğinde geç çiçeklenen türler tercih edilmelidir.Don riskinin arttığı dönemlerde herhangi bir toprak işleme yapılmamalı;yabancı otları temizlemenin dışında başka herhangi bir kültürel işlem yapılmamalıdır.

2- AKTİF YÖNTEMLER