Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, 2022 üretim yılı için ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) başvurularının başladığını ve başvuruların 30 Haziran 2022 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz: "ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerimiz desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor. 2022 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları ÇKS Yönetmeliği ve ÇKS Genelgesi hükümleri kapsamında başlamış olup 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Üreticilerimizin Bakanlıkça uygulanan tüm tarımsal desteklemelerden faydalanabilmeleri, don, afet kuraklık gibi durumlarda destekleme alabilmeleri, hibe başvuruları için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır. Çiftçilerimizin son aylarda yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak kayıtlarını yaptırmalarında fayda var." Dedi.

Çiftçilerimizin özellikle içinde bulduğumuz salgın hastalık sürecinde yoğunluk oluşturmadan tedbirli bir şekilde toplum sağlığımız için ağzı ve burunu kapatacak şekilde maskeli olarak dışarı çıkmaları ve odamızda, İlçe Tarım müdürlüğümüzde işlemler esnasında da maske takmalarını, hijyen kurallarına uymalarını, HES kodu bulundurmalarını, kişiler arasında sosyal mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz.

2022 yılı ÇKS kayıt ve güncellemesi için başvuruda bulunmayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve tarımsal desteklemelere müracaat edebilmeleri için 30 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulundukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte müracaatta bulunmaları gerekmektedir. 30 Haziran 2022 tarihine kadar başvuruda bulunmayan üreticilerimizin Bakanlığımızca uygulanan ve ÇKS üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanma imkânı bulunmamaktadır.