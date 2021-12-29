Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2022 hangi güne denk geliyor?

YILIN İLK 3 RESMİ TATİLİ HAFTA SONUNA DENK GELİYOR

Yılbaşı Tatili

1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak, 2022 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2022 yılında cumartesi günü kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2022 yılında pazar gününe denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ ve EMEK ve DAYANIŞMA GÜNÜ AYNI GÜNE DENK GELİYOR

Ramazan Bayramı

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yarım gün olarak kabul edilen arİfe bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günüyle aynı güne denk geliyor. 1 Mayısı takiben Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs Salı ve 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2022’de perşembe günü kutlanacak.

Kurban Bayramı

2022 yılında 8 Temmuz Cuma gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün tatil iken 9,10,11 ve 12 Temmuz günleri tam gün tatil. Kurban bayramı için 4,5 günlük resmi tatil söz konusu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2022 yılında Salı gününe denk gelmekte.

Cumhuriyet Bayramı

Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cuma yarım gün ve 29 Ekim Cumartesi ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.