ATV : Ben Bu Cihana Sığmazam Saat : 20.00

KANAL 7 : Dizi 'Esaret' (Yeni Bölüm)19.00 - Dizi 'Yalnız Beni Sev' (Final) DİZİ 21:20

FOX TV : Yabani Yeni Bölüm Saat : 20.00

TV8 : MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm 20.00

KANAL D : Üç Kız Kardeş Yeni Bölüm Saat : 20.00

TRT1 : 20.00 Hayatımın Neşesi

SHOW TV : Aile Yeni Bölüm Saat : 20.00

Show TV’nin Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinin bu akşam yeni sezonuyla izleyiciyle buluşmasına saatler kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan dizinin yeni sezonunda heyecan giderek artarken ilk sezonun sonunda ilişkilerinde büyük bir sınava tutulan Aslan ve Devin’in aşkında bu sezon neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.