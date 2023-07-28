Aşk operasyonu!

Ya Çok Seversen 4. Bölümde Leyla, Ateş'i etkilemek için makyaj yapar ve seksi bir kıyafetle karşısına çıkar!

Leyla, Ateş'in kendisini görmez tavrını kırmak için aşk operasyonuna başlar. Süslenerek şirkete gelen Leyla'yı görenler çok şaşırırlar. Özellikle Ateş, Leyla'nın güzelliği karşısında dona kalır.

Ya Çok Seversen'in 27 Temmuz 2023 Perşembe günü yayınlanan 4. Bölümünde Leyla, gerçek kimliğinin açığa çıkması durumuyla karşı karşıya kalıyor!

Leyla ve Ateş yakınlaşmalarının ardından bir yanlış anlaşılmanın içine düşer. Bu sırada Leyla ve ekip için tehlike çanları çalmaktadır. Kimliklerini açık edecekleri bir zarf evde dolaşmaktadır.

Leyla yanlış anlaşılmanın büyümesi sonucu Ateş’e karşı intikam duygusu besler. Bunun için Arcalı kardeşlerle katıldığı etkinlikte bir oyun oynar. İkisi de gerçeğin bildikleri gibi olmadığını fark edince işin rengi değişir, araları düzelir.

Ateş, çocuklarla olan ilişkisinden bunalır ve bir karar alır. Bu kararı öğrenen Leyla, Ateş ile ilgili geri dönülmez bir yola girer.

Şirketteki köstebek büyük bir krize sebep olur. Leyla bu krizin çözümünde anahtar bir rol oynar.

Yakup ise tüm ekipten gizli olarak kirli bir plan peşindedir. Bu sırada ekip onları yolun sonuna götürecek tehlikenin geldiğinden habersizdir. Leyla kim olduğunun açığa çıkması tehlikesine hiç bu kadar yakın olmamıştır.

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