Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum Şarkı Sözleri

Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum

Bütün dünya bütün olsa ne fayda

Kime baksam içinde parça parça

Baharlar da bahar olsa sarılsa

Gönül kalmış buzullar ortasında

Yetmez ki yazıp çizdiklerim

İçimden bir görsen

Bitmez mi aklımın dersleri

Bağırsam derinden

Kalbimde hep diken telleri

Çok uzak güvenden

Olmazsa olmazım toprağım

Suyum aşk dayan sen

Olsun varsın

Ben böyle de memnunum

Halimi şikayet etmiyorum

Sırf bil diye söylüyorum

Garip dünya garip olsa ne fayda

Garibanda yükün hep fazla fazla

Yağmurlarda güneş açsa ne fayda

Music video by Sibel Can performing Bil Diye Söylüyorum. (C) 2020 Sony Music Entertainment Türkiye Tic. A.Ş. Sibel Can'ın yeni albümü “Hayat” sizlerle! https://sibelcan.lnk.to/hayat Söz: İsra Gülümser Müzik: Waleed Saad-Ayman Bahgat Amar Düzenleme: Emre Moğulkoç Merakla beklediğiniz Bil Diye Söylüyorum'un klibi YouTube kanalımda sizlerle! Klip çekiminde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler... Yönetmen: Murad Küçük Yapımcı: Erdi Sevinç Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız Yardımcı Yönetmen: Derya Yıldız Yapım Ekibi: Hakan Senvardar ve Gokhan Bayrak Sanat Yönetmeni: Bukre İkizer Dans Ekibi Kostüm: Bukre İkizer Editor: Çisem Baydar Color: Ercan Küçük Set Ekibi: HG Prodüksiyon Işık Ekibi : Emre Colukoglu Dans Ekibi: Aydan Uysal