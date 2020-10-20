Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum Şarkı Sözleri
Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum Şarkı Sözleri
Sibel Can - Bil Diye Söylüyorum
Bütün dünya bütün olsa ne fayda
Kime baksam içinde parça parça
Baharlar da bahar olsa sarılsa
Gönül kalmış buzullar ortasında
Yetmez ki yazıp çizdiklerim
İçimden bir görsen
Bitmez mi aklımın dersleri
Bağırsam derinden
Kalbimde hep diken telleri
Olmazsa olmazım toprağım
Suyum aşk dayan sen
Olsun varsın
Ben böyle de memnunum
Halimi şikayet etmiyorum
Sırf bil diye söylüyorum
Garip dünya garip olsa ne fayda
Garibanda yükün hep fazla fazla
Yağmurlarda güneş açsa ne fayda
Music video by Sibel Can performing Bil Diye Söylüyorum. (C) 2020 Sony Music Entertainment Türkiye Tic. A.Ş. Sibel Can'ın yeni albümü “Hayat” sizlerle! https://sibelcan.lnk.to/hayat Söz: İsra Gülümser Müzik: Waleed Saad-Ayman Bahgat Amar Düzenleme: Emre Moğulkoç Merakla beklediğiniz Bil Diye Söylüyorum'un klibi YouTube kanalımda sizlerle! Klip çekiminde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler... Yönetmen: Murad Küçük Yapımcı: Erdi Sevinç Görüntü Yönetmeni: Eren Yıldız Yardımcı Yönetmen: Derya Yıldız Yapım Ekibi: Hakan Senvardar ve Gokhan Bayrak Sanat Yönetmeni: Bukre İkizer Dans Ekibi Kostüm: Bukre İkizer Editor: Çisem Baydar Color: Ercan Küçük Set Ekibi: HG Prodüksiyon Işık Ekibi : Emre Colukoglu Dans Ekibi: Aydan Uysal