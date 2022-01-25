Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi konusu ve karakterleri nedir?

Recep İvedik 2

Başrollerinde Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy'un olduğu "Recep İvedik 2" filmi Kanal D'de! Yönetmen : Togan Gökbakar Yapım Yılı: 2009 Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy

Konu: Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

Başrollerinde Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy'un olduğu "Recep İvedik 2" filmi Kanal D'de!