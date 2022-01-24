Paribu nedir, ne için kullanılır?

2009’da Satoshi Nakamoto merkeziyetsiz, kişiden kişiye ödemeyi mümkün kılan, eski finansal düzene ve enstrümanlara karşı çok güçlü bir argüman ve altyapıyla Bitcoin’i ortaya çıkardığında, bu kısa sürede tüm dünyada büyük bir etki yarattı.

Artık hiçbir devlete, kuruma veya kuruluşa bağlı olmaksızın finansal yatırım ve işlem yapmak mümkün olacaktı. Üstelik bu, finansal işlemlerde geleneksel yöntemlere göre büyük bir hız ve fiyat avantajı yaratacaktı. Bitcoin hem yatırım hem de ödeme işlemleri konusunda bir dönüm noktasıydı.

Bitcoin’den sonra farklı temel ve teknik özelliklere sahip sayısız alternatif kripto para ortaya çıktı. Bunlardan bazıları güçlü altyapıları, dikkate değer özellikleri ve işlem hacmiyle varlığını sürdürdü.

Bu dönüşüm süreci genç, teknolojik ve finansal yeniliklere hızla adapte olan nüfusuyla Türkiye’de de kendini hissettirdi. Kripto paralara ve blokzincir teknolojisine büyük ilgi gösterildi.

2016’ya gelindiğinde dijital varlık sahibi kişilerin sayısı artmıştı. Bitcoin ve diğer kripto paralar Türkiye’de dikkate değer bir hacme ulaşmış, bu konuda yatırımların ve çalışmaların miktarı ciddi ölçülere ulaşmıştı.

Ne var ki, Türkiye’de kripto paraların kullanımı gün geçtikçe artsa da kullanıcıların güvenle alış satış yapabileceği, transferlerini hızlı ve kolay biçimde gerçekleştirebileceği bir platformun gerekliliği hâlâ söz konusuydu.

Paribu’nun ön hazırlık süreci

2016’da Yasin Oral öncülüğünde bir ekip, bu ihtiyacı tespit ederek kullanıcı beklentilerini ve ihtiyaçlarını analiz etti. İşlevsel bir arayüz, kolay işlem yapmaya uygun bir altyapı, kullanıcı veri ve varlıklarının güvenle muhafaza edilmesi kritik önem taşıyordu.

Bu ihtiyaçların saptanmasının ardından Paribu için çalışmalar başladı. Müşterilerin kripto para ekosistemine basit, kolay ve güvenle girmesi için arayüz, altyapı ve soğuk cüzdanlar oluşturuldu. Kullanıcılara 7/24 teknik destek sağlamak için Destek Birimi kuruldu. Kullanıcı varlıklarının tamamının güvenliği sağlanmış soğuk cüzdanlarda muhafaza edilmesi için gerekli altyapı kuruldu. Kişisel verilerin korunması konusunda protokol ve protokollerin kesintisiz uygulanması için şartlar tamamlandı. Artık sıra kullanıcılarla buluşmaya gelmişti.

Kullanıcılarla buluşma

14 Şubat 2017’de Paribu işleme açıldı. Müşteriler Paribu’yu çok kısa bir zamanda benimsedi. Bu Paribu istatistiklerine de yansıdı. Kurulmasının üzerinden henüz 3 ay geçmişken Paribu pazar lideri oldu. Aralık 2017’de ise o dönemki kurla 49.300.000 TL’ye karşılık gelen günlük 5800 BTC’lik hacmiyle CoinMarketCap-World listesinde 16. sıraya yükseldi.

Kullanıcı sayısı ve hacmi gittikçe yükselirken Paribu kullanıcı talep ve beklentilerine göre çalışmalarını sürdürdü.

Bitcoin alıp satmaya olanak tanıyan marketini genişleten Paribu’da Ekim 2018 itibariyle altcoin işlemleri başladı. Paribu’da halen şu kripto paralar işlem görüyor:

Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), XRP, Ethereum (ETH), EOS, Cardano (ADA), Stellar (XLM), Tron (TRX), NEO, Tether (USDT), Holo (HOT) Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Basic Attention Token (BAT), BitTorrent Token (BTT), Chainlink (LINK), Ravencoin (RVN), Waves, Chiliz (CHZ), Tezos (XTZ), Ontology (ONT), Cosmos (ATOM).

Global standartları belirleyen işlem hizmeti

Paribu bu süreçte müşterilerine daha hızlı ve kolay işlem imkânı sağlamak için paribu.com 2.0 sürümüne geçti. 15 Şubat 2019’da Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri 7/24 yapılabilir hale geldi. Müşterilerin kripto para piyasasını anbean takip edebilmesi, işlemlerini cep telefonlarından daha hızlı yapabilmesi için 18 Temmuz 2019’da Paribu iOS ve Android mobil uygulamaları yayınlandı. Mobil uygulama kullanıcılardan büyük ilgi gördü ve uygulamanın kullanıcı sayısı kısa sürede 110 bini aştı.

Paribu aynı zamanda, doğru bilginin kaynağı olmak, kripto para piyasasındaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürdü. Gerçek dışı kâr vaatlerine ve manipülatif verilere karşı sosyal medya hesaplarını, Paribu Yardım Merkezi’ni kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşmak için kullanan Paribu, Aralık 2019’da “Kripto para dünyasındaki pusulanız ParibuLog yayında” diyerek resmi blogunun açıldığını duyurdu.

Yerelden globale sürdürülebilir başarı

Yerel pazardaki başarılarını global ölçeğe taşıma çalışmalarının son aşamasında olan Paribu, kripto paraların gündelik hayattaki kullanım alanlarını yaygınlaştırma faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’nin blokzincir teknolojisinden daha efektif şekilde yararlanması adına Paribu blokzincir ağını kurmak için somut adımlar atan platform, kullanıcı veri ve varlıklarının muhafaza edilmesinde regülatif standartlara örnek teşkil edecek uygulamalar hazırlıyor.

Paribu halen 750 bin kullanıcısı, günlük ortalama 48 milyon dolarlık işlem hacmi ve saniyede 7 işlem yapılan marketiyle pazar liderliğini sürdürüyor.