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Kahramanmaraş hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kahramanmaraş'da 15 günlük hava durumu oldu. 2 Aralık 2020 Çarşamba

Gündem 02.12.2020, 11:08
Kahramanmaraş hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
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Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kahramanmaraş 15 günlük hava durumu oldu.

Kahramanmaraş hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/

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