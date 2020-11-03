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İzmir Depreminde Son Durum 3 Kasım 2020 : Depremde can kaybı 92'ye yükseldi

İzmir'deki depremde can kaybı 92'ye yükseldi AFAD, İzmir depreminde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Gündem 03.11.2020, 00:20 03.11.2020, 00:20
İzmir Depreminde Son Durum 3 Kasım 2020 : Depremde can kaybı 92'ye yükseldi
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 19.30 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1323 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 92 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor. 

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

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