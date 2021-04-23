Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? Bugün orucun kaçıncı günü? 2021 Ramazan

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.

Peki bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste.

Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü

13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramının 1.Günüdür