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Bugün kaçıncı orucu tutuyoruz? Bugün orucun kaçıncı günü? 2021 Ramazan
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? . İşte sizler için hazırlanmış detaylı liste. 23 Nisan 2021 Cuma
Gündem 23.04.2021, 11:52 23.04.2021, 11:56
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Her sene dört gözle beklediğimiz bir Ramazan ayına daha başladık.Ramazan ayı, bir yıllık maddi ve manevi kirlerden temizleneceğimiz, insanî duyguların coştuğu, tevbe edip hakka yönelme şuurunun geliştiği maddî ve mânevî bir terbiye ayıdır.Ramazan, içerisinde insanlık için, “bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini” taşıyan bir aydır.Ramazan, inananlar için evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş ayıdır.Ramazan, Kur’an ayıdır, oruç ayıdır.
Bugün Ramazan ayının kaçıncı günü
13 Mayıs 2021 Perşembe Ramazan Bayramının 1.Günüdür
|23 Nisan 2021 Cuma
|11 . RAMAZAN ORUCU
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|12 . RAMAZAN ORUCU
|25 Nisan 2021 Pazar
|13 . RAMAZAN ORUCU
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|14 . RAMAZAN ORUCU
|27 Nisan 2021 Salı
|15 . RAMAZAN ORUCU
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|16 . RAMAZAN ORUCU
|29 Nisan 2021 Perşembe
|17 . RAMAZAN ORUCU
|30 Nisan 2021 Cuma
|18 . RAMAZAN ORUCU
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|19 . RAMAZAN ORUCU
|2 Mayıs 2021 Pazar
|20 . RAMAZAN ORUCU
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|21 . RAMAZAN ORUCU
|4 Mayıs 2021 Salı
|22 . RAMAZAN ORUCU
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|23 . RAMAZAN ORUCU
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|24 . RAMAZAN ORUCU
|7 Mayıs 2021 Cuma
|25 . RAMAZAN ORUCU
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|26 . RAMAZAN ORUCU
|9 Mayıs 2021 Pazar
|27 . RAMAZAN ORUCU
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|28 . RAMAZAN ORUCU
|11 Mayıs 2021 Salı
|29 . RAMAZAN ORUCU
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|30 . RAMAZAN ORUCU
|13 Mayıs 2021 Perşembe
|RAMAZAN BAYRAMI
|14 Mayıs 2021 Cuma
|15 Mayıs 2021 Cumartesi