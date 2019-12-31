2020 agi ücreti ne kadar oldu?

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar bir işçi için Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) 220 lira 73 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 lira 3 kuruş oldu.

Medeni DurumAylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.479,21 TL

Asgari Geçim İndirimi 2020 yılı tutarları belirlendi; AGİ 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL - en yüksek tutar 375,23 TL 'dir.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

Brüt Ücret2.943,00 TL

Sigorta Primi İşçi Payı412,02 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı29,43 TL

Gelir Vergisi Matrahı2.501,55 TL

Gelir Vergisi375,23 TL

Damga Vergisi22,34 TL

Kesintiler Toplamı839,02 TL

Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)220,73 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.324,70 TL



Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak.

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş şeklinde hesaplandı.