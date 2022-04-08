Yakınlarınızı Garanti BBVA Mobil’den müşterimiz olmaları için davet edin, promosyon kodunu girdiklerinde hem siz hem de davet ettiğiniz kişi 100’er TL kazanın!

Daha fazla yakınınızı Garanti BBVA Mobil’e davet ederek 500 TL’ye kadar ödül kazanabilirsiniz.

Garanti BBVA Mobil > Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et adımından promosyon kodunu yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.

Davet ettiğiniz yakınınız promosyon kodunu Garanti BBVA Mobil’deki Profil ve Ayarlar > Promosyon Kodu Giriş adımından girebilir.

Kimler Davet Edebilir?

Garanti BBVA Mobil kullanan herkes Garanti BBVA’lı olmayan yakınlarını davet edebilir.

Kimler Davet Edilebilir?

Garanti BBVA müşterisi olmayan 18 yaş üzeri herkes davet edilebilir. Ödül yüklemesi yalnızca bireysel müşterilerimize yapılacaktır.

Ödül Bilgileri

Davet eden: 100 TL (Kampanya boyunca toplamda maksimum 500 TL ödül kazanılabilir.)

Davet edilen: 100 TL

Ödül yükleme detaylarına “ödüle hak kazanmak için” ve “kampanya detayları” başlıklarında yer verilmiştir.

Ödüle hak kazanmak için:

Davet eden kişi Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Arkadaşını Davet Et alanında yer alan promosyon kodunu davet edeceği kişi ile paylaşır.

Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Arkadaşını Davet Et alanında yer alan promosyon kodunu davet edeceği kişi ile paylaşır. Davet edilen kişi Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile müşterimiz olur.

Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile müşterimiz olur. Davet edilen kişi Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Promosyon Kodu Giriş alanına ilgili 8 haneli kodu girer ve onaylar.

Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Promosyon Kodu Giriş alanına ilgili 8 haneli kodu girer ve onaylar. Ödül tutarları davet edilen kişinin Garanti BBVA Mobil’e giriş yapıp promosyon kodunu girdikten sonra 2 hafta içerisinde davet eden ve edilenin vadesiz TL hesaplarına aktarılır.

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