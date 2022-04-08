Yakınlarınızı Garanti BBVA Mobil’den müşterimiz olmaları için davet edin, promosyon kodunu girdiklerinde hem siz hem de davet ettiğiniz kişi 100’er TL kazanın!
Daha fazla yakınınızı Garanti BBVA Mobil’e davet ederek 500 TL’ye kadar ödül kazanabilirsiniz.
Garanti BBVA Mobil > Profil ve Ayarlar > Arkadaşını Davet Et adımından promosyon kodunu yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.
Davet ettiğiniz yakınınız promosyon kodunu Garanti BBVA Mobil’deki Profil ve Ayarlar > Promosyon Kodu Giriş adımından girebilir.
Kimler Davet Edebilir?
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Garanti BBVA Mobil kullanan herkes Garanti BBVA’lı olmayan yakınlarını davet edebilir.
Kimler Davet Edilebilir?
Garanti BBVA müşterisi olmayan 18 yaş üzeri herkes davet edilebilir. Ödül yüklemesi yalnızca bireysel müşterilerimize yapılacaktır.
Ödül Bilgileri
Davet eden: 100 TL (Kampanya boyunca toplamda maksimum 500 TL ödül kazanılabilir.)
Davet edilen: 100 TL
Ödül yükleme detaylarına “ödüle hak kazanmak için” ve “kampanya detayları” başlıklarında yer verilmiştir.
Ödüle hak kazanmak için:
- Davet eden kişi Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Arkadaşını Davet Et alanında yer alan promosyon kodunu davet edeceği kişi ile paylaşır.
- Davet edilen kişi Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile müşterimiz olur.
- Davet edilen kişi Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan profil fotoğrafına dokunarak Profil ve Ayarlar adımına ulaşır. Bu adımdaki Promosyon Kodu Giriş alanına ilgili 8 haneli kodu girer ve onaylar.
- Ödül tutarları davet edilen kişinin Garanti BBVA Mobil’e giriş yapıp promosyon kodunu girdikten sonra 2 hafta içerisinde davet eden ve edilenin vadesiz TL hesaplarına aktarılır.
Müşterimiz Olun
- Kampanya Detayları
- Kampanya 7 Nisan 2022 saat 00.00 tarihi itibarıyla geçerlidir.
- Kampanya kapsamında, Garanti BBVA’lı olmayan yakınlarını müşterimiz olmaya davet eden kişiler, yakınları Garanti BBVA Mobil’den müşterimiz olup promosyon kodunu girdikten sonra ödüle hak kazanacaktır. Davet edilen kişi de ödüle hak kazanır. 2 hafta içerisinde Vadesiz TL hesaplarına 100’er TL ödül yüklenecektir.
- Kazanılabilecek toplam ödül tutarı davet eden için maksimum 500 TL’dir. Davet edilen de Garanti BBVA Mobil’den müşterimiz olup yakının ilettiği promosyon kodunu girerek 100 TL ödül kazanacaktır.
- Bankamızın kampanya koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz.
- Müşteriler Garanti BBVA Mobil’deki Profil ve Ayarlar adımı altında yer alan Arkadaşını Davet Et alanından kendilerine özel üretilecek promosyon kodu ile yakınlarını davet edebilirler. Bu promosyon kodu davet eden müşteriye özeldir ve bu kodu müşterinin davet ettiği tüm kişiler kullanabilir.
- Yakınını davet eden müşteriler için davet adedi sınırsızdır. Ancak davet eden müşterilerin toplamda giriş yapan ilk 5 yakını için ödül kazanabilecektir. Maksimum adede ulaştıktan sonra giriş yapan yakınları için herhangi bir ödül kazanımı olmayacaktır.
- Garanti BBVA Mobil üzerinden davetlerde müşteriler sistemde tanımlı olan kendi cep telefonu ve e-maillerine davet metnini ve kendilerine özel üretilen promosyon kodunu göndererek bu bilgileri yakınlarına yönlendirebilirler. Ayrıca kopyala butonu ile kendi promosyon kodunu içeren davet linkini kopyalayabilir, dilediği platformdan (Facebook, Twitter vb.) ve uygulamadan (SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter vb) arkadaşlarını davet edebilirler.
- Davet eden ve edilen müşterilerin ödül kazanabilmesi için; davet edilen kişinin Garanti BBVA müşterisi olmayıp, Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Temassız Müşteri Olma Teknolojisi ile sürecin tamamlandığı tarih itibarıyla 7 gün içinde promosyon kodunu başarılı şekilde girmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde promosyon kodu, davet alan o müşteri için geçerliliğini yitirir ve ödül kazanımı olmaz.
- Davet alan bir müşteri, sadece tek bir promosyon kodu üzerinden, tek sefere mahsus 100 TL’lik ödül kazanabilir.
- Davet alan müşteri, başarılı promosyon kodu girişi sonrasında aynı promosyon kodunun tekrar girişinden ya da farklı promosyon kodu girişlerinden ödül kazanamaz.
- Davet eden ve davet alan müşterilerin kampanyadan yararlanabilmesi için Vadesiz TL hesaplarının olması gereklidir. Promosyon kodu girildikten sonra 2 hafta içerisinde hem davet alan hem de davet edenin açık Vadesiz TL hesapları olmaması durumunda, kampanyaya hak kazanmış olunsa dahi, ödül yüklemesi gerçekleştirilmeyecektir.
- Kampanya, Garanti BBVA ve iştirak çalışanları için geçerli olmayacaktır.
- Kampanya diğer promosyon kodu içeren kampanyalarla birleştirilemez.