Hangi Yılda Everest Dağının Zirvesine Tırmanmayı Başaran Olmamıştır Sorusunun Cevabı

Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı. Peki, Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?

SORU: Hangi yılda Everest Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başaran olmamıştır?

A: 2005

B: 2010

C: 2015

D: 2020

CEVAP: 2015