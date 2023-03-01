Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardımlar devam ediyor. SGK'dan gelen bilgi ise birçok kişiyi mutlu etti. Şartları taşıyan kişiler her ay 3.025 TL maaş alabilecek.

Türkiye’de her geçen gün nakit paraya olan ihtiyaç artıyor. Birçok kişi hayat pahalılığı ile mücadele ederken devlet tarafından yapılan yardımları ve ek ödemeleri araştırıyor. Bu kapsamda SGK’dan önemli bir haber paylaşıldı.

Haberport’ta yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu şartları taşıyan kişilere 3 bin TL yardım ödemesi yapacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’dan alınan son dakika haber ışığında bu ödemelerin her ay yapılacağı ve koşulların da belirlendiği ifade edildi.

SGK’dan herkese 3000 TL ödeme!

10 ili etkileyen deprem sonrasında işini kaybeden ve bu nedenle işsiz kalan vatandaşlara ayda en az 3 bin 12 TL, en fazla 6 bin 25 TL ödeme yapılacağı ifade edildi. Erdursun’un açıklamalarına göre, son 3 yıl içerisinde en az 600 prim günü olanların 6 ila 10 ay arasında işsizlik maaşı alabileceklerini ve sağlık hizmetlerinden de faydalanabilecekleri belirtildi.

Bu kapsamda basında yer alan haberler depremzede vatandaşlara işsizlik maaşı ödenmeye başlayacak. Bunun için gerekli olan ilk şart ise son 3 yıl içerisinde en az 600 gün primin doldurulmuş olması gerekiyor. Prim günü 600 ila 899 arasında olanlar 6 ay, 900-1079 arasında olanlar 8 ay ve 1080 günden fazla primi olanlar ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilecekler.

Kaynak: https://www.haberport.com/ihtiyac-sahipleri-hemen-basvursun-her-ay-3-025-tl-karsiliksiz-odeme-yapilacak-iki-sarti-var/91072/