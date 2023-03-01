Form I-94, diğer adıyla Giriş-Çıkış Kayıt Kartı, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) birimi tarafından kullanılan ve Amerika vatandaşı veya kalıcı ikametgâh sahibi olmayan kişilerin ABD'ye geliş ve gidişlerini takip etmek amacıyla kullanılan bir formdur. I-94 formu Amerika'da yasal ziyaretçi statüsünde bulunulduğuna dair kanıt belgesi olarak kabul edilir.

Amerika I-94 formu ile ilgili merak edilenleri, Türkiye’den yapılan ABD vize başvurularında başvuru onay oranı en yüksek danışmanlık şirketi https://vizem.net/ danışmanı Esra Karataş'tan öğrendik.

ABD I-94 Formu Nereden Alınır?

Amerika'ya hava yolu ile girecek kişiler, check-in işlemlerinde veya uçakta hostesler tarafından verilen I-94 formunu doldurduktan sonra, kendilerine sınır pasaport kontrolünün ardından elektronik I-94 kartı verilmektedir.

I-94 formuna air görsel aşağıda verilmiştir.

Amerika'ya kara yoluyla giriş yapacak kişiler ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimine ait resmi Amerika ziyaretçi seyahat kaydı web sitesinden online başvuru yaparak, sınır kapısında beklemeden I-94 formu alabilmektedir.

Amerika I-94 Kartı Üzerinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

I-94 kartı üzerinde kayıt numarası, vize türü, ABD'ye giriş tarihi ve izin verilen kalış süresi bilgileri bulunmaktadır. Kalış süresi öğrenci ve çalışma gibi vize türleri için D/S (duration of status) şeklinde ifade edilirken, ziyaretçi vizeleri için bu alanda Amerika'dan ayrılınması gereken tarih net olarak yazılır.

Form I-94'te yer alan ülkeden ayrılış tarihinde veya öncesinde ABD'den ayrılmanız gerekmektedir. Bu tarih, “Admit Until Date” kısmında yazılıdır. Form I-94 numarası, ayrılış numarası veya kabul kayıt numarası olarak da bilinir.

I-94 kartı görseli aşağıda verilmiştir.

ABD Giriş-Çıkış Kartı İle ABD Vizesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

ABD vizesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmenizi sağlarken, I-94 formu olan giriş-çıkış kartı vize detaylarınızı, varış tarihinizi ve ayrılış tarihinizi içeren bir belgedir. Amerika vizeleri pasaporta damgalanırken, I-94 pasaporta eklenebilir veya elektronik olarak hazırlanır.

Amerika Birleşik Devletleri'ne girmenize izin verildiği Amerika vizesi ile anlaşılırken, I-94 kartı belirli bir tarihte ülkeye yasal olarak girdiğinizin kanıtıdır. Her ikisinin de son kullanma tarihleri ​​farklıdır.

Amerika Vize Başvurusu Nevşehir’den Nasıl Yapılır?

Nevşehir’de ikamet eden T.C vatandaşları başvurularını şahsen Ankara ABD büyükelçiliğine gelerek yapmalıdır. Öncelikli olarak randevu işlemleri tamamlanmalı randevu tarihinde ise gerekli belgeler büyükelçilik görevlisine beyan edilmelidir.

Bilgi ve başvuru: 0850 241 1869

ABD Vize Uzmanı Esra Karataş Kimdir?

Esra Karataş Orta Doğu Teknik Üniversite’sinden 2008 yılında lisans ve 2011 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra kendi alanı olan Restorasyon ve Kültürel Miras Koruma projelerinde görev almıştır. 2021 yılı itibariyle Amerika ve Kanada başta olmak üzere 10’dan fazla ülke için kıdemli vize danışmanı olarak görev almaktadır.