Vodafone tarife sorgulama işlemlerinde birkaç değişik şekilden sorgulama işlemleri gerçekleşebilmektedir. Bu değişik işlemlerden ilki herkesin bildiği gibi direkt olarak mesaj yolu ile yapılacak olan sorgulamalar olduğu gibi diğer tür ise internet üzerinden online işlemler ile yapılmaktadır. Modern insanın en fazla kullandığı iletişim yollarından biri olan telefon ile iletişimlerde ülkemiz artık çok ilerilere taşınmış olup GSM şirketleri sürekli olarak kullanıcılarının avantajlarına yönelik hizmetler sunmaktadır.



Bu avantajlar da tabi ki tarife paketleri ile sağlanmaktadır. Yani bu tarife paketlerinde ne kadar mesaj kullanımı olacağı, ne kadar süreler ile konuşma dakikalarının kaldığı ve internet kullanım paketleri belirlenmektedir. Sabit tarifeler olduğu gibi avantajlı paketler ve fırsat paketleri bulunan tarifler de bulunmaktadır. Kişiler kendi ihtiyaçlarına göre olabilecek tarife paketlerini seçerek iletişimlerini daha sağlıklı bir hale getirebilmektedir. Örneğin kısa mesaj kullanımı az olan kişiler tariflerinde kısa mesaj sayısını düşürerek internet paket kullanımlarını yükseltebilmektedir. Konuşmaya daha çok ihtiyacı olan kişiler ise internet paketlerini ve kısa mesaj paketlerini düşürerek konuşma paketlerinin çok olacağı tarifler seçebilmektedir.



· Vodafone tarife sorgulama işlemleri telefon üzerinden mesaj yolu ile şu şekillerde yapılmaktadır. Kalan dakikaların ne kadar olduğunu öğrenmek için DK yazılarak 7048’e gönderilmesi yeterli olacaktır. Gelen bilgi mesajında ne kadar dakika kaldığı ve ne kadar dakika kullanıldığı görülecektir.

· Kalan SMS sorgulaması için de SMS yazarak 7048’e gönderilmesi gerekmektedir. MMS sorgulama işlemlerinde de aynı şekilde mesaj bölümüne MMS yazılarak 7048’ gönderilmesi gerekir.

· Tariflerde kalan internet kullanımlarını sorgulama için de mesaj bölümüne İNTERNET yazılması ve yine 7048’e gönderilmesi gerekmektedir. Konuşma dakikaları için de TL yazılıp yine aynı şekilde 7048’e gönderilmesi gerekir.

· Bu bilgi almak için kullanılan mesajlaşma hizmetleri tamamen ücretsiz olmaktadır.

Hem Mesajla Hem de İnternet İşlemleri İle Sorgulama Yapılmaktadır

· Tarife sorgulama işlemlerinde bir diğer yöntem ise internet üzerinden yapılan işlemler olmaktadır. Vodafone internet sitesi üzerinden Online işlemlerde yapılacak olan bu işlemlerde tüm bu bilgiler tek bir sayfadan öğrenilebilmekte ve diğer tarifeler hakkında da bilgi alınmaktadır.

Sorgulama Hizmetleri Kolay Ve Hızlı İşlemler İle Yapılmaktadır

Vodafone tarife sorgulama işlemlerinde internet üzerinden yapılan işlemlerde öncelikle telefon numarası, isim ve soy isim ile T.C kimlik numarasının sisteme girilerek müşteri tanımlaması yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerinde ardından sayfada tüm tarifelere ait olan sorgulamalar yapılacağı gibi kendi tarifenizle alakalı tüm bilgilere de ulaşabileceksiniz. Son derece basit işlemlerden oluşan bu durum aynı zamanda güvenli ve avantaj sunan bir işlem de olmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 14:52