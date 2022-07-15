İnstagram çöktü mü sorusu merak ediliyor.

İnstagram çöktü mü sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz 2022 Cuma günü İnstagram'a birçok kullanıcı giriş yapamadı. Peki ama neden? İnstagram'dan açıklama geldi mi?

İnstagram çöktü mü?

İnstagram'a giriş yapılamıyor. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Instagram'da gece saatlerinde yaşanan problemi Twitter'a taşıyan kullanıcılar, Instagram'da donma sorunu yaşadıklarını dile getirerek, "Instagram çöktü mü, neden açılmıyor?' paylaşımları yaptı. Instagram'da yaşanan erişim sorununun küresel çapta olup olmadığı ise henüz belirlenmedi. Instagram'da kendi kendine kapanma, donma veya yakın akışı yenilenmemesi sık sık meydana gelen hatalar arasında yer alıyor.