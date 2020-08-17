Paycell Nedir? Nasıl Kullanırım?

Paycell Nedir?

Paycell kredi kartlarınızı güvenli bir şekilde saklayan ve talimatınız üzerine Paycell anlaşmalı iş yerlerinde kart verilerinizi paylaşmadan tek tıkla alışveriş yapmanızı sağlayan bir ödeme platformudur. Üstelik Turkcell müşterileri anlaşmalı noktalarında herhangi bir ödeme aracı eklemeden Turkcell fatura ve/veya TL bakiyeleri ile de ödeme yapabilir. Paycell’de kayıtlı kredi kartı veya diğer hassas verileriniz hiçbir firma ile paylaşılmaz.



Nasıl Kullanırım?

Paycell logosunu gördüğünüz anlaşmalı iş yerlerinde, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde kullanabilirsiniz. Paycell ödeme platformu şu anda anlaşmalı SHELL Akaryakıt İstasyonlarında, ZUBİZU mobil uygulamasında, turkcell.com.tr alışverişlerinizde ve 532 Çağrı merkezinden kullanılmaktadır.

Servis Detayları

Paycell, tüm müşterilere açık uçtan uca bir ödeme platformudur.

Paycell’e Visa, Mastercard ve Amex tüm kartlar kayıt edilebilir.

Banka bağımlı değildir, dilediğiniz bankanın kartını kullanabilirsiniz.

Operatör bağımlı değildir, anlaşmalı iş yerlerine göre Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom müşterileri kullanabilir.

Turkcell müşterileri fatura ve TL bakiyelerini alışveriş tutarına yansıtarak kullanabilir.

Paycell platformu online ve mağaza - içi alışverişleri destekleyen kapsayıcı bir ödeme çözümüdür.

Cep telefonu numaranız ile kart numaranız ve diğer ödeme verileriniz eşleştirilmektedir. Böylece cep telefonu ve/veya numarası ile hızlı bir ödeme deneyimi sunar.

Tüm müşteri verileri şifreli ve güvenlik standartlarına uyumlu saklanmaktadır.

Nasıl İptal Ederim?

Servise göre farklılık göstermektedir. İptal etmek için 0850 622 60 60



