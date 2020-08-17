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Paycell Nedir? Nasıl Kullanırım?

Paycell kredi kartlarınızı güvenli bir şekilde saklayan ve talimatınız üzerine Paycell anlaşmalı iş yerlerinde kart verilerinizi paylaşmadan tek tıkla alışveriş yapmanızı sağlayan bir ödeme platformudur.

Bilim ve Teknoloji 17.08.2020, 10:18 17.08.2020, 14:29
Paycell Nedir? Nasıl Kullanırım?
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Paycell Nedir?

Paycell kredi kartlarınızı güvenli bir şekilde saklayan ve talimatınız üzerine Paycell anlaşmalı iş yerlerinde kart verilerinizi paylaşmadan tek tıkla alışveriş yapmanızı sağlayan bir ödeme platformudur. Üstelik Turkcell müşterileri anlaşmalı noktalarında herhangi bir ödeme aracı eklemeden Turkcell fatura ve/veya TL bakiyeleri ile de ödeme yapabilir. Paycell’de kayıtlı kredi kartı veya diğer hassas verileriniz hiçbir firma ile paylaşılmaz. 

Nasıl Kullanırım?

Paycell logosunu gördüğünüz anlaşmalı iş yerlerinde, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde kullanabilirsiniz. Paycell ödeme platformu şu anda anlaşmalı SHELL Akaryakıt İstasyonlarında, ZUBİZU mobil uygulamasında, turkcell.com.tr alışverişlerinizde ve 532 Çağrı merkezinden kullanılmaktadır.

Servis Detayları

Paycell, tüm müşterilere açık uçtan uca bir ödeme platformudur.

  • Paycell’e Visa, Mastercard ve Amex tüm kartlar kayıt edilebilir.
  • Banka bağımlı değildir, dilediğiniz bankanın kartını kullanabilirsiniz.
  • Operatör bağımlı değildir, anlaşmalı iş yerlerine göre Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom müşterileri kullanabilir.
  • Turkcell müşterileri fatura ve TL bakiyelerini alışveriş tutarına yansıtarak kullanabilir.
  • Paycell platformu online ve mağaza - içi alışverişleri destekleyen kapsayıcı bir ödeme çözümüdür.
  • Cep telefonu numaranız ile kart numaranız ve diğer  ödeme verileriniz eşleştirilmektedir. Böylece cep telefonu ve/veya numarası ile hızlı bir ödeme deneyimi sunar.
  • Tüm müşteri verileri şifreli ve güvenlik standartlarına uyumlu saklanmaktadır.

Nasıl İptal Ederim?

Servise göre farklılık göstermektedir. İptal etmek için 0850 622 60 60

 

  • Paycell’in kart verilerimi güvenli bir ortamda saklandığından nasıl emin olabilirim?

    Paycell  kart verilerinizi PCI-DSS güvenlik sertifikalı bir altyapı ile saklanmaktadır.  Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı (PCI DSS), kredi kartının işlenmesi, iletilmesi ve saklanması aşamalarında uyulması gereken mantıksal ve fiziksel bilgi güvenliği kurallarını tanımlamaktadır.  Bu kurallar PCI (Payment Card Industry) adı verilen ve aralarında American Express, MasterCard Worldwide, Visa, Discover Financial Services, JCB International gibi üyeleri bulunan bir konsey tarafından geliştirilmekte ve yayımlanmaktadır.

  • Paycell’i sadece Turkcell müşterileri mi kullanabilir?

    Paycell ödeme platformuna tüm operatör müşterilerin açıktır. Sim kart teknolojisi ile ödeme yapılan bazı anlaşmalı işyerlerinde Turkcell müşterisi olma koşulu vardır. Örneğin Shell’de Paycell ile Mobil Ödeme şimdilik sadece Turkcell müşterilerine açıktır. 

  • Paycell’e tüm kartlar eklenebilir mi?

    Paycell banka bağımsız Visa, Mastercard ve Amex tüm kartlar kayıt edilebilir. Sadece Garanti POS’u olmayan işyerlerinde AMEX kartları kullanılamamaktadır. 

  • Paycell’e eklediğim kartlarım için şifre belirlemem gerekir mi?

    Paycell için şifre zorunluluğu yoktur. Ancak, Paycell anlaşmalı bazı firma/işyerleri ödeme esnasında şifre talep ettiği için bu firmalar adına kayıt esnasında şifre belirleme adımı eklenmiştir. 

  • Paycell ile yapacağım alışverişlerde limit ve kısıtlar var mıdır?

    Paycell ile yapacağınız alışverişlerde bir limit kısıtı yoktur. İş yeri/firma bazında bir limit kısıtı var ise ilgili iş yeri sayfasında belirtilir.  

  • Paycell ile ilgili sorularım için nereye başvurmalıyım?

    Paycell Müşteri Hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz. 0850 622 60 60

  • Paycell’e kayıt ettiğim kartlarımı nerelerde kullanabilirim.

    Paycell kayıt edilen kartlarınızı Paycell anlaşmalı işyerlerinde kullanabilirsiniz. SHELL Akaryakıt İstasyonlarında www.turkcell.com.tr/servisler/paycell-mobil-odeme-servisi , ZUBİZU mobil uygulamasında, turkcell.com.tr, ve 532 Çağrı merkezinde kullanılmaktadır. 

Yorumlar (60)
Ömer colakoglu 2 yıl önce
Banada salla kazandan 50 tl verdi paycell kart alacağım 20 tl yükleyip 9 tl de kart ucreti sadece ama sadece SEÇİLİ URÜNLERDE KULLANABILIRIZ
Cevapla Beğendim (10) Beğenmedim (17)
Mahmut Tercin 1 yıl önce
sadeco shell de kullanılıyo ben napıyım oyle kartı hergün mazotmu alıyoz aq
Cevapla Beğendim (4) Beğenmedim (1)
serife 3 yıl önce
PAYCELİ KULLANANVARMI SALLA KAZANDAN GELDİ
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (15)
ismini vermek istemeyen ahmet 2 yıl önce
tabi var
Beğendim (0) Beğenmedim (3)
ZHIEND 3 yıl önce
aynen bakıyorum ben de madem beleş para var nasıl kullanıyoruz diye ama pek bişi bulamadım
Beğendim (10) Beğenmedim (2)
Abdullah 2 yıl önce
Çıktığından beri kullanıyorum hediye verdikleri sadece turkcell den alışveriş için kullanın sıkıntı olmaz ama diğer kart harcama yaparsanız faturaya yansır genelde internette kullanıyorum
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Burhan 3 yıl önce
Paycell şifresi nasıl alınır
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ONUR ALLEN 2 yıl önce
KARDEŞİM KART NUMARASININ SON 4 HANESİ ÖNDEKİ ...
Beğendim (8) Beğenmedim (2)
Gözde 3 yıl önce
Ben salla kazanı salladım ve 50 tl hediye geldi indirdim 20 lira yuklersme kullanabilecegim yaziyor fakat orda ismimin altinda 500 tl limit ve 01.03.2018 de kesilme tarihi yaziyor bu ne demek
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mesut gökçen 2 yıl önce
bende 500 tl limit ve 500 tl kullanılabilir limit yazıyor şimdi bende 500tl mi olmuş oluyor
Beğendim (5) Beğenmedim (1)
Cemil güççük 2 yıl önce
Salla kazandan 50 tl kazandım nasıl kullanabilirim
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Metin 2 yıl önce
Payselden 50 tl hediye geldi bunu hattima tl yukleyerek kullanabilirmiyim
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