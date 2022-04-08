Sen de şimdi şubeye gitmeden dakikalar içerisinde Yapı Kredili ol, %0 faizli nakit avans fırsatından hemen yararlan.
Gözden kaçırmayınHisse senedi işlemlerinde 1.500 TL değerinde Worldpuan kazanma fırsatı!
Kampanya Şartları:
- Kampanyadan 23 Mart ve 15 Nisan arasında Yapı Kredi Mobil'i indirip "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek süreci tamamlayan müşteriler yararlanabilecektir.
- Kampanyadan Yapı Kredi Mobil üzerinden müşterimiz olduktan sonra 10 gün içerisinde bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşteriler kartlarının açılması durumunda yararlanabilecektir.
- Kampanya tanımlamaları kredi kartı açıldıktan sonra 7 gün içerisinde yapılacaktır. Kampanya tanımı sonrasında 31 Mayıs’a kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanılabilecektir..
- Faizsiz Taksitli Nakit Avans kampanyasından kredi kartı açılışından sonra sadece bir kez faydalanılabilecektir. Kampanya kapsamında kullanılabilir maksimum taksitli nakit avans tutarı 5.000 TL’dir ve 5-12 ay arasındaki tüm vadelerde geçerlidir.
- Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından 31 Mayıs’a kadar Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden yararlanılabilecektir. Şube, Müşteri İletişim Merkezi ve ATM üzerinden kullanılan Taksitli Nakit Avans işlemleri kampanyaya dahil değildir.
- Faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatı sadece bireysel kredi kartları ile kullanılabilecektir.
- Yapı Kredi, kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.