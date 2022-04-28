Spot piyasadaki fiyatlanma ile 28 Nisan 2022 tarihinde gram altın fiyatları 924 liraya yaklaştı. 1 Kilo Altın Fiyatı Bugün Ne Kadar?

28.04.2022 tarihi itibari ile 1 KG ALTIN 894 Bin 67 TL olarak gözüküyor..

Spot piyasadaki fiyatlanma ile 28 Nisan 2022 tarihinde gram altın fiyatları 894 liraya yaklaştı. 1 Kilo Altın Fiyatı Bugün Ne Kadar?

ALTIN FİYATLARI

SPOT ALTIN TL/GR ALIŞ(TL) 894,67 SATIŞ(TL) 894,83

ÇEYREK ALTIN ALIŞ(TL) 1.431,48 SATIŞ(TL) 1.463,05

ALTIN/ONS ($) ALIŞ($) 1.882,79 SATIŞ($) 1.883,21