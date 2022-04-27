Milli Piyango tarafından haftanın her günü çeşitli çekilişler yapılmaktadır. Bugün hangi çekilişler gerçekleştirilecek İşte Milli Piyango Çekiliş Takvimi

Çılgın Sayısal Loto Severlere Müjde! SüperStar ile Kat Kat Kazanç Dönemi Başlıyor!

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir. Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz. Çılgın Sayılsal Loto kuponu 4 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 2 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 6 TL’dir. Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın! Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Milli Piyango Çekiliş Takvimi

SüperStar Nasıl Oynanır? SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir; Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.

Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin. Sayısal Loto kolonu tek başına oynanabilirken SüperStar sadece Çılgın Sayısal Loto kolonu ile birlikte oynanabilir. Daha detaylı bilgi için senin için hazırladığımız SüperStar videomuzu izleyebilirsin. SüperStar ile ne kadar kazanabilirim? SüperStar’ın Çılgın Sayısal Loto'da olduğu gibi oyuncuya dağıtım oranı %55’tir.

Çılgın Sayısal Loto’da 6, 5+1, 5, 4, 3, 2 bilenlere ödül dağıtımı aynı kurallar ile devam ederken , SüperStar ile her bir kazanç kategorisinde bildiğin numaraların yanısıra Süperstar numarasını da bilirsen Çılgın Sayısal Loto kazancına ek SüperStar kazancı elde edersin. Süperstar’lı oynanan bir Çılgın Sayısal Loto kolonu için hiçbir Çılgın Sayısal Loto numarasını tutturamasan bile sadece SüperStar numarasını tutturarak 10 TL ikramiye kazanırsın! SüperStar ve Çılgın Sayısal Loto oyun kurallarını daha detaylı inceleyebilmek için bu sayfayı inceleyebilirsin.