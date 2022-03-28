Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkün. kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde öğrenin

Kargomun nerede olduğunu nasıl takip edebilirim?

Web sitemizin “Gönderi Takibi”) modülü üzerinden

Yurtiçi gönderilerinizi; gönderi kodu, fatura numarası, ambar tesellüm numarası ve çağrı numarası ile

Yurtdışı gönderilerinizi; konşimento numarası (AWB) ve gönderi numarası ile sorgulayarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

Çağrı Merkezimizi (444 99 99 ) arayarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

Mobil Servislerimiz ’den faydalanarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

Mobil Servisler;Akıllı telefonlarınızdan(YK iPhone ve YK Android Uygulamaları) ve tabletlerinizden(iPad ve Android işlemcili tabletlerinizden ) ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo uygulamalarını indirebilirsiniz.

Bireysel Müşterilerimiz için Internet Şubemiz’ e kayıt olarak kargonuzu takip edebilirsiniz.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına NEREDE yazıp bir boşluk bırakarak fatura üzerinde yer alan fatura numarası, gönderi numarası ya da referans kodunu yazılması ile 4343'e göndererek kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.​

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

Şubelerinize saat kaça kadar kargo teslim edebilirim?

Gönderilerinizi hafta içi 18.00’e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800’den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

Sorguladığınız gönderinin bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bireysel müşterilerimiz, Yurtiçi Kargo İnternet Şube’sine üye olarak veya cep telefonu modellerine göre Yurtiçi Kargo Android / Yurtiçi Kargo iPhone Uygulamalarını indirerek hem tüm gönderilerini otomatik olarak takip edebilir hem de adrese kurye çağırma, şube sorgulama, fiyat hesaplama, iletişim gibi pek çok hizmete tek tıkla ve %25 indirim fırsatı ile ulaşabilirler. Yurtiçi Kargo Bireysel İnternet Şube aynı şekilde kurumsal müşterilerimiz için de Yurtiçi Kargo Kurumsal İnternet Şube hizmetimize üye olarak kendilerine sunduğumuz özel hizmetlerden faydalanabilirler.

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Şubelerinize saat kaça kadar kargo teslim edebilirim?

Gönderilerinizi hafta içi 18.00’e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800’den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​