31 Aralık 2022 Yılbaşı Gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık Cumartesi Show TV, FOX, TV8, Star TV,Kanal D, ATV yayın akışı
Show TV
07 :00 Güzel Günler Alt yazılı tekrar
10 :00 Cumartesi Sürprizi Canlı
13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm
14 :30 Yılbaşı Sürprizi Yeni Bölüm
18 :25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı
20 :00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
00 :30 Yılbaşı Sürprizi Tekrar
03 :30 Güzel Günler Tekrar
FOX TV
07.45 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ
08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM
11.20 KAPIMDAKİ DEDEKTİF YENİ BÖLÜM K
12.30 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM
13.00 İYİLİK
16.00 HAYATIMIN ŞANSI
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 BENDEN NE OLUR? FİLM
22.30 ATA DEMİRER GAZİNOSU
00.45 ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLM
02.45 KAPIMDAKİ DEDEKTİF
03.45 SON YAZ ALT YAZILI
06.00 KEFARET ALT YAZILI
TV8
06:00 Canım Annem Dizi
07:15 Süper Bir Takım Çizgi Film
07:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm Program
09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm Program
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program
12:30 Pişir de Görelim / Yeni Bölüm Yarışma
16:00 Tuzak Dizi
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma
00:15 Tuzak Dizi
03:30 Kadere Karşı Dizi
04:45 Bilginiz Olsun Program
Star TV
07:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Yaşam Burcu ile Hafta SonuKadın
12:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:15 Star HaberAna Haber
19:00 Toprak ile FidanYerli Dizi / Tekrar
20:00 Akşam Kuşağı İbo Show Eğlence
04:30 Yerli Dizi Tekrar
Kanal D
07:00 Sihirli Annem TEKRAR
09:45 Magazin D CumartesiYENİ BÖLÜM
13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM
14:00 O Kız TEKRAR
16:15 Camdaki Kız TEKRAR
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI
20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM
01:00 O Kız
02:50 Sinema
04:50 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri TEKRAR
ATV
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Kardeşlerim 73.Bölüm
13: 45 Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm
17: 15 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Gece Gündüz - Yabancı Sinema
02: 25 Son Sığınak - Yabancı Sinema
04: 30 İZLE Biz Böyleyiz - Yerli Sinema