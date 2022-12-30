31 Aralık 2022 Yılbaşı Gecesi televizyonda ne var? 31 Aralık Cumartesi Show TV, FOX, TV8, Star TV,Kanal D, ATV yayın akışı

Show TV

07 :00 Güzel Günler Alt yazılı tekrar

10 :00 Cumartesi Sürprizi Canlı

13 :00 Bir Şansım Olsa Yeni Bölüm

14 :30 Yılbaşı Sürprizi Yeni Bölüm

18 :25 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20 :00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

00 :30 Yılbaşı Sürprizi Tekrar

03 :30 Güzel Günler Tekrar

FOX TV

07.45 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ

08.30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM

11.20 KAPIMDAKİ DEDEKTİF YENİ BÖLÜM K

12.30 KAMERA ARKASI YENİ BÖLÜM

13.00 İYİLİK

16.00 HAYATIMIN ŞANSI

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 BENDEN NE OLUR? FİLM

22.30 ATA DEMİRER GAZİNOSU

00.45 ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLM

02.45 KAPIMDAKİ DEDEKTİF

03.45 SON YAZ ALT YAZILI

06.00 KEFARET ALT YAZILI

TV8

06:00 Canım Annem Dizi

07:15 Süper Bir Takım Çizgi Film

07:30 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm Program

09:00 Bir Yemek Olsan / Yeni Bölüm Program

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm Program

12:30 Pişir de Görelim / Yeni Bölüm Yarışma

16:00 Tuzak Dizi

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm Yarışma

00:15 Tuzak Dizi

03:30 Kadere Karşı Dizi

04:45 Bilginiz Olsun Program

Star TV

07:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Yaşam Burcu ile Hafta SonuKadın

12:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

18:15 Star HaberAna Haber

19:00 Toprak ile FidanYerli Dizi / Tekrar

20:00 Akşam Kuşağı İbo Show Eğlence

04:30 Yerli Dizi Tekrar

Kanal D

07:00 Sihirli Annem TEKRAR

09:45 Magazin D CumartesiYENİ BÖLÜM

13:00 Arda'nın Mutfağı YENİ BÖLÜM

14:00 O Kız TEKRAR

16:15 Camdaki Kız TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Şarkılar Bizi Söyler YENİ BÖLÜM

01:00 O Kız

02:50 Sinema

04:50 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri TEKRAR

ATV

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Kardeşlerim 73.Bölüm

13: 45 Bir Küçük Gün Işığı 17.Bölüm

17: 15 Şirinler: Kayıp Köy - Yabancı Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Gece Gündüz - Yabancı Sinema

02: 25 Son Sığınak - Yabancı Sinema

04: 30 İZLE Biz Böyleyiz - Yerli Sinema