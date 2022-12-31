Kısa ve güzel yeni yıl mesajları. Yeni yıla sayılı saatler kala mutluluklarını sevdikleri ve dostlarıyla paylaşmak isteyenlere en güzel SMS yeni yıl mesajları, resimli mesajlar ve en güzel tebrik SMS'lerini haberimizde

AKRABALAR İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, yakınlarımı ve Müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et!

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2023 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizleri affedip ellerimizi dergâhından boş çevirmeyip hepimizin dualarını kabul etsin. Selam ve dua ile Allah"a emanet olun her şey gönlünüzce olsun. Yeni yılınız kutlu olsun…

Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

Hep birlikte nice mutlu yıllar! Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını..

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

Hedefsiz büyük şeyler yapılamaz. 2023 yılında tüm hedeflerinizin gerçekleşmesi dileğiyle..

SEVGİLİLER İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım Sevgilim

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar aşkım

2023 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Yeni Yıl kapımızda Sevgilim giden yılla birlikte sevinçlerimiz ve hüzünlerimiz geride kalacak.Gelecek yeni yılın ikimize sevgi katması dileğiyle.Seni Seviyorum..

Sevgilim Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2023 nolu hesabımıza 365 gün daha yatırdım. Mutlu bir şekilde harcamamız dileğiyle.

Hasret kapımda nöbetler tutuyor… Sevgilim uzak bir şehirde gözlerim onu arıyor… Bir kuş olup gitsem aşsam şu enginleri varsam senin yanına öpsem doyasıya koklasam?

ARKADAŞLAR İÇİN EN GÜZEL YILBAŞI MESAJLARI

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar..

Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle..

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan , arkadaşlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar olsun!!

Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.