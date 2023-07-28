Kendi Düşen Ağlamaz 7. Bölüm Fragmanı

Kendi Düşen Ağlamaz 6.Bölüm Özet

Alize, Tuğçe’nin oyununu görüp atağa geçmiş, Serkan ile evliliğini herkese ilan etmiştir. Her durumda dik durmaya çalışan Alize yaşananların ağırlığını yalnız kalınca anlayacak bu süreçte Serkan Alizenin yanında olacaktır. Alize’nin arkadaşları, şaşkındırlar. Alize’nin evliliğini neden sakladığına, üstelik Tuğçe’nin de neden böyle bir şeye başvurduğuna anlam veremiyorlardır. Alize, arkadaşlarına karşı mahcup olsa da Tuğçe’ye çok kırgın ve kızgındır. Ama özür dilese, onu da affedecektir.

Çünkü Alize, değişmeye başlamıştır. Yakınındakilerin mutlu olmasını istemektedir. Zaten ne olacaksa da bu yüzden olacaktır. Alize’nin değişmeye başladığına Nurettin ve Sinem de ikna olmuş, nişan hazırlıklarına başlamaya karar vermişlerdir. Acaba Alize, “o kadar da” değişmiş midir? Bu sırada Alize, Kadir’i de eski mutlu günlerine kavuşturmaya çalışmakta, onu çekildiği kabuktan çıkarmaya uğraşmaktadır. Onu, eski mesai arkadaşlarıyla buluşturmaya kararlıdır. Kadir’i geçmişteki başarıları için düzenlenen ödül törenine ikna etmeye uğraşırken aslında çok büyük bir sır perdesini aralamak üzere olduğunun farkında değildir. Alize, tüm ailenin tekrar kenetleneceğini zannederken nelere sebep olacaktır?