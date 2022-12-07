Kısa filetodan kesilmiş sığır eti biftekleridir. Her iki biftek de, her iki tarafında abdominal iç eğik kas bölümleri olan "T" şeklinde bir bel omuru içerir.

Dananın sırt kısmından elde edilen bir et çeşidi olan T-Bone Steak eti, her biri yaklaşık 400 gram olmak üzere çıkmaktadır. Bu etin T-Bone olarak isimlendirilmesinin nedeni ise ortasında bulunan ve T harfine benzeyen ince kemiktir. T-Bone Steak’in ortasında bulunan kemik, T-Bone’un etini ikiye ayırmaktadır. Bu etin bir tarafı bonfile bir tarafı kontrfile olmaktadır.





T-Bone Steak, danadan çıkan en önemli ve değerli etlerden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle istenen marine ve pişirme işlemleri doğru bir şekilde uygulandığında T-Bone Steak, tadına doyulmaz bir lezzet kazanmaktadır. Neredeyse tüm et restoranları büyük bir özenle T-Bone Steak yapmakta ve kendi menülerinin en iyilerinden biri olarak bu eti müşterilerine tavsiye etmektedir.



Ancak doğru marine etme ve pişirme yöntemlerini bilen herkes evinde T-Bone Steak yapabilir. Bunun için ihtiyacınız olan ağır dökümden yapılmış ızgaralı bir tavadır. T-Bone Steak etinizi kasabınızdan aldıktan sonra, eğer soğuksa oda sıcaklığında 30 dakika dinlendirmeli ardından kaya tuzu ve karabiber ile marine etmelisiniz.



Marine işleminin ardından döküm tavanızda T-Bone Steak’in iki yüzünü de beşer dakika mühürlemeli, ardından T-Bone Steak’i dilerseniz tavada pişirmeye devam etmeli, eğer çok pişmiş seviyorsanız fırına vermelisiniz.